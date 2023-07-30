В Большом Савино лайнер S7 Airlines прекратил взлет

Вoeing-737-800 авиакомпании S7 Airlines вчера вечером прервал взлет по маршруту Пермь-Москва. По данным телеграм-канала Aviaincident, при взлете загорелось табло «PSEU» и командир воздушного судна принял решение прекратить полет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Система PSEU мониторит положение шасси, датчики «земля/воздух» (где самолет: на земле или в воздухе), системы предупреждения о конфигурациях взлета и посадки.

После прекращения взлета Вoeing-737-800 зарулил на стоянку. Судя по онлайн-табло аэропорта Большое Савино, через несколько минут лайнер успешно взлетел и приземлился в Домодедово согласно расписанию.