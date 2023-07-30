В Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В юго-западных районах Челябинской области до 1 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщают в ГУ МЧС региона.

В ночь на 31 июля в Челябинской области ожидается +14, +19 градусов. Днем переменно облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Температура поднимется до +28, +33 градусов.

«На всей территории Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных»,— отмечают в ГУ МЧС региона.

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