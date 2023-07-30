В Саратове открыли музей СВО

Музей специальной военной операции на Украине открыли в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«На одной площадке собраны предметы, которые привезли волонтеры с территории Донбасса и семейные архивы наших военнослужащих», — пишет глава региона.

В экспозиции также представлены фото участников Великой Отечественной войны за 1943 год. На исторических кадрах запечатлено освобождение советскими войсками Донбасса.

Музей расположен по адресу ул. Московская, 94. Вход свободный.

Дарья Васенина