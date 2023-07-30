Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове открыли музей СВО

Музей специальной военной операции на Украине открыли в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«На одной площадке собраны предметы, которые привезли волонтеры с территории Донбасса и семейные архивы наших военнослужащих», — пишет глава региона.

В экспозиции также представлены фото участников Великой Отечественной войны за 1943 год. На исторических кадрах запечатлено освобождение советскими войсками Донбасса.

Музей расположен по адресу ул. Московская, 94. Вход свободный.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...