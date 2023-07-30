Под Первоуральском в аварии с уснувшим водителем два человека погибли, девять пострадали

На подъезде к Первоуральске водитель Honda Fit уснул за рулем, из-за чего произошло ДТП, в котором два человека погибли, девять получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Среди погибших и пострадавших есть дети.

По предварительным данным, Honda Fit ехал в Первоуральск со стороны Екатеринбурга. Из-за того, что водитель уснул, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda. В результате погибли два человека, в том числе один ребенок. Девять человек, включая четверых детей, госпитализированы.

В салоне Honda Fit перевозил шесть человек, что не предусмотрено техническими характеристиками автомобиля. Водитель Mazda ехал с семьей на отдых к водоему. В момент аварии в его салоне находилось двое взрослых и трое детей.

В районе ДТП движение организовано в одну полосу в каждом направлении.

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