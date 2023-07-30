В Перми к концу сентября разыграют право комплексного развития территории на ул. Плеханова

Краевой минстрой опубликовал приказ о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе Перми. Как указано в документе, участок по ул. Плеханова, планируемый к освоению, имеет площадь 1,3 га. Провести торги по этой территории необходимо в срок до 30 сентября. Начальная цена аукциона составит 1,23 млн руб. Размер задатка для участия в торгах — 83,3% от начальной цены, или 1,03 млн руб.

О планах региональных властей по комплексному развитию территории на ул. Плеханова стало известно в апреле этого года. Территория, подлежащая застройке, располагается в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка. В рамках проекта планируется снести многоквартирные малоэтажные жилые дома по ул. Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а и 56. Из них аварийным и подлежащим сносу признан только один дом — по ул. Плеханова, 51а. Кроме того, власти региона планируют изъять административное здание на ул. Плеханова, 53, в котором, по данным сервиса 2ГИС, находятся кафе, пекарня, магазины, мебельный салон и прочее.

КРТ указанной площадки должно быть завершено в течение пяти лет с даты заключения соответствующего договора. На месте снесенных домов и в границах перечисленных площадок должно быть построено 24,3 тыс. кв. м нового жилья. Освоением указанной территории должен будет заняться тот застройщик, с которым власти заключат договор о КРТ по итогам проведения торгов.