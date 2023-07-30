Квартальная прибыль ExxonMobil упала более чем вдвое

В минувшую пятницу, 28 июля, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil отчиталась о результатах своей деятельности по итогам второго квартала. Общая выручка компании составила $82,9 млрд, что на 28% меньше, чем за второй квартал 2022 года. Чистая прибыль достигла $7,9 млрд, что на 55% меньше, чем годом ранее. Компания объясняет падение показателей снижением цен на энергоносители после их рекордного роста в прошлом году. Эксперты ожидали такой тенденции — по прогнозам аналитиков Refinitiv Eikon, квартальная прибыль компании в пересчете на акцию должна была сократиться до $2,01, компания показала результат $1,94.

В условиях снижения цен на энергоносители ExxonMobil довольно активно сокращала издержки: c начала года ей удалось снизить их на $8,3 млрд при запланированном сокращении на $9 млрд за весь год. Успешные меры по снижению затрат на фоне упавших цен на энергоносители и ключевых показателей привели к тому, что после публикации квартальных результатов акции ExxonMobil подешевели всего на 1,2%.

Евгений Хвостик