В Крыму туристы из Екатеринбурга на Porsche упали с моста

В Крыму туристы, которые ехали на автомобиле Porsche Cayenne, упали с Межениновского моста на железнодорожный путь. Об этом сообщили в ГКУ «Крым-Спас». По данным СМИ, туристы приехали из Екатеринбурга.

Инцидент произошел утром 30 июля. Установлено, что Porsche пробил ограждение, упав на путь. В результате пострадал один человек.

На место происшествия выезжала дежурная смена «Крым спас» и сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии Урала с лебедкой, спасатели помогли эвакуировать автомобиль.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте