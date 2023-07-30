В Челябинской области торговый комплекс продают за 120 млн рублей

В Коркино выставили на продажу торговый комплекс «Аллея» за 120 млн руб. Объявление опубликовано на портале «Авито».

Торговый комплекс расположен на улице Цвиллинга.

Общая площадь комплекса составляет 3,9 тыс. кв. м, арендопригодная площадь — 3,6 тыс. квадратных метров.

Возле здания находится парковка на 85 мест. Автор объявления отмечает, что со сдачи площадей комплекса в аренду можно получить 1,3 млн руб. в месяц.

«Есть свободный арендный потенциал цокольный этаж — 670 кв. м», — говорится в объявлении.

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