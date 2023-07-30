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В Ярославле построили корабль для водолазов-спасателей

На Ярославском судостроительном заводе спустили на воду водолазное судно «Спасатель Николай Ремизов», предназначенное для МЧС. Об этом сообщили в региональном управлении министерства.

Спуск на воду судна для МЧС в Ярославле

Спуск на воду судна для МЧС в Ярославле

Фото: Управление МЧС по Ярославской области

Спуск на воду судна для МЧС в Ярославле

Фото: Управление МЧС по Ярославской области

Катер предназначен для поисковых работ на акваториях и водолазных работ на глубине до 60 метров. Водолазному судну присвоено имя Николая Ремизова, погибшего при спасении терпящих бедствие на море рыбаков.

«После спуска на воду, в соответствии с планом графиком строительства, будет проводиться дооборудование судна всем необходимым на плаву у достроечной стенки, после чего катер поступит на вооружение в ФГКУ «Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»,— приводит управление слова министра по делам ГО и ЧС Александра Куренкова.

До конца года в Ярославле построят еще одно аналогичное судно.

Антон Голицын

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