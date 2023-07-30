С 31 июля по 2 августа в Свердловской области ожидается жара до +29 градусов и грозы. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +24°…+29°. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный 3-8 м/с.

Во вторник, 1 августа, температура ночью опустится до +13°…+18°, а днем поднимется до +21°…+26°. Днем кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер неустойчивый слабый.

В среду, 2 августа, температура воздуха ночью составит +12°…+17°, днем — +22°…+27°. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге днем 31 июля ожидается +27°…+29°. Ночью во вторник прогнозируется +16°…+18°, днем — +24°…+26°. В среду ночью температура составит +15°…+17°, днем +25°…+27°.

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