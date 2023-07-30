В Турции микроавтобус с туристами из Казахстана столкнулся с грузовиком, два человека погибли

В турецком городе Аланья экскурсионный микроавтобус, перевозивший казахских туристов, попал в ДТП с участием грузовика, 2 человека погибли, 12 — пострадали, сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что автобус в момент столкновения остановился на остановке, а в него сзади въехал потерявший управление грузовик. Погибшие — водитель автобуса (турок) и гид (украинец). Из 12 пострадавших 6 человек получили тяжелые травмы и госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата, сообщает агентство. Отмечается, что водитель грузовика доставлен в отдел полиции для допроса.

Представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил «РИА Новости», что власти республики выясняют информацию о ДТП.

Эрдни Кагалтынов