В Екатеринбурге мужчина избил пенсионера и напал с бензопилой на бывшую жену

В Екатеринбурге во дворе дома на ул. Щорса 40-летний мужчина избил 70-летнего мужчину, а затем напал с бензопилой на бывшую супругу, которая пришла на помощь своему отцу. Об этом со ссылкой на источник пишет Ura.ru. Инцидент произошел 28 июля.

В результате пострадавшего пенсионера увезли в больницу №24, а нападавшего забрали в отдел полиции №5. Бывшая жена мужчины в тот же вечер приехала давать показать. Силовики сообщили ей, что в телефоне мужчины нашли фотографии кустов наркотических растений. Впрочем, обыскивать его квартиру полиция не стала.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что задержанный ранее судимый. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Издание уточняет, что бывшая жена перестала жить с екатеринбуржцем с 2017 года. После этого он начал регулярно угрожать членам семьи. Так, он пишет им в мессенджеры, поджидает детей девушки у школы и запугивает их. Женщина несколько раз обращалась в полицию, но там на инциденты не реагировали, поскольку физического насилия со стороны ее бывшего мужа не было.

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