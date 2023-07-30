Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор бывшему главному судебному приставу

Рассмотрение апелляционной жалобы бывшего главного судебного пристава Игоря Кожевникова и представления прокуратуры пройдет в Пермском краевом суде 4 августа. Это следует из картотеки суда.

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Пермский районный суд вынес приговор бывшему начальнику УФССП по региону Игорю Кожевникову 31 мая 2023 года. Его признали виновным в 40 коррупционных преступлениях. Среди них 38 взяток, организация мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в 2017–2018 годах Кожевников получал взятки от 11 тыс. руб. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП. Сам господин Кожевников вину категорически отрицает, настаивая, что его оговорили бывшие подчиненные, которые и организовали незаконную схему.

Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом 15 млн руб. Приговор в законную силу не вступил – его обжаловал как господин Колесников, так и прокуратура, внесшая представление.