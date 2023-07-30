В результате ДТП на новосибирской трассе загорелась алюминиевая пудра

Грузовой автомобиль DAF с полуприцепом опрокинул груз алюминиевой пудры на трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области. ДТП произошло рано утром 30 июля на территории Мошковского района.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, грузовик столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla Fielder, который выехал на встречную полосу. В результате груз загорелся, пожар был ликвидирован.

«В результате происшествия пассажир легкового автомобиля, мужчина 1996 года рождения, доставлен в больницу, характер травм уточняется»,- добавили в Госавтоинспекции.

По данным прокуратуры региона, для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выезжал прокурор Мошковского района Александр Губер.

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Валерий Лавский