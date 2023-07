Из студийных глубин

До конца 2023 года меломанам предстоит оценить переработанную версию самого популярного альбома XX века, вспомнить о былом величии звезды арт-рока и станцевать вместе с самой экстравагантной певицей Англии. Все это уже стоит в графике музыкальных релизов, но кое-что еще наверняка добавится. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Роджер Уотерс заново записал самый популярный альбом Pink Floyd — «The Dark Side Of The Moon»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Роджер Уотерс заново записал самый популярный альбом Pink Floyd — «The Dark Side Of The Moon»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О том, что бывший участник Pink Floyd Роджер Уотерс заново записал самый популярный альбом группы «The Dark Side Of The Moon» (1973), стало известно еще зимой, а теперь наконец есть точная дата выхода новой версии. Альбом, получивший название «The Dark Side Of The Moon Redux», появится в продаже 6 октября. Если весной слушатели могли составить впечатление о звучании переработанного варианта только по обрывкам записей и по комментариям автора газеты The Telegraph, то сейчас есть полноценный сингл «Money», в котором нет легко узнаваемого семпла — звона монет из «однорукого бандита». Оценить, как эта композиция может существовать без своей главной детали, можно будет в контексте всего альбома. Пока что это звучит очень странно и непривычно. Вместо крика — хриплая мелодекламация, дополнительные инструменты — ближневосточные струнные. И никакой экзальтации в коде. Вероятно, и весь альбом будет попыткой не столько улучшить оригинал, сколько переосмыслить его в духе философской радиопьесы с большим количеством нового текста.

Ближе к концу года ожидается выход десятого альбома Питера Гейбриела «i/o». Бывший фронтмен Genesis и сольный артист, в 1980-е задавший стандарты «серьезной поп-музыки», на протяжении 21 года не выпускал нового авторского материала. Его увлекали работа с кавер-версиями и переработка собственных шедевров. А с начала 2023 года Питер Гейбриел стал выпускать синглы к новой пластинке. Как и положено старому арт-рокеру, он придумал для этого особую концепцию. Новые песни выходили каждое полнолуние. Ему так понравилась эта идея, что он уже заявил, что и после выхода «i/o» будет придерживаться такого графика релизов. Каждая песня выходит в двух вариантах, названных автором «светлая сторона» и «темная сторона». Само название альбома «i/o» — «input/output» («вход/выход»), то есть «кнопка включения»,— еще и совпадает с названием спутника Юпитера с самым большим количеством действующих вулканов в Солнечной системе.

Сейчас выпущены семь песен. Для поклонников Питера Гейбриела это настоящий подарок, по нынешним меркам индустрии вышедший материал уже тянет на альбом. В песнях есть все визитные карточки певца: ничуть не изменившийся вокал, вытягивающий самые высокие припевы, фанковый бас от Тони Левина и в целом филигранные и строгие аранжировки, здоровый поп-мелодизм, общее следование стилю и ощущение глобальной значимости музыки. Оказалось, что и радиостанциям это интересно, во всяком случае заглавную песню «i/o» можно услышать в европейском эфире. Публику ждет та музыка, которую никто, кроме 73-летнего Гейбриела, делать не умеет.

8 сентября выйдет альбом «Hit Parade» — первый плод сотрудничества бывшей солистки группы Moloko Рошин Мёрфи и легендарного электронного рекорд-лейбла Ninja Tune. Новый студийный партнер Рошин Мёрфи — немецкий диджей Стефан Козалла (DJ Koze). По словам певицы, работа шла полностью дистанционно на протяжении последних лет. Продюсер находился в Гамбурге, а вокалистка — в Лондоне. Тексты песен вышли «более интимными», а создатель звукового ряда «не отвлекался на ее присутствие». Как обычно, Рошин Мёрфи уделила много внимания визуальной стороне, достаточно посмотреть на обложку, на которой она изображена в виде трансформирующейся неваляшки. Впрочем, черно-белый клип на новую песню «Fader» решен в знакомой по множеству музыкальных видео стилистике уличного шествия в маленьком городке. Звучание композиции тоже совсем не новаторское. Судя по всему, характерной приметой альбома «Hit Parade» будет разнообразие стилей — от лаунжа до техно.

В разгар летнего европейского тура Guns N’Roses в сети появился неожиданный снимок Слэша и Эксла Роуза в звукозаписывающей студии Urban Sound в Осло. Музыканты, предположительно, отслушивали там новый материал. Для фанатов это как манна небесная. «Chinese Democracy», последний студийный альбом под брендом Guns N’Roses, вышел в 2008 году, а в классическом составе они не выпускали ничего нового до прошлого года. Впрочем, и прошлогодний EP «Hard School» был основан на старых набросках. После воссоединения Guns N’Roses в 2016 году разговоры о новом альбоме идут постоянно. На днях многолетний техник группы Том Мейхью проговорился в беседе с фанатами насчет того, что новая музыка Guns N’Roses может появиться уже в конце нынешнего года, причем еще раньше, скорее всего, выйдет сингл. Других деталей не сообщается.

В связи с недавней смертью Шинейд О’Коннор стоит ожидать новостей о ее альбоме «No Veteran Dies Alone», выход которого певица проанонсировала еще в 2021 году. Известно, что в альбом вошло восемь песен, а спродюсировал его Дэвид Холмс. Они познакомились в 2017 году, и Холмс сразу предложил сотрудничество, заявив, что хочет записать альбом об исцелении, так как тоже испытывал проблемы с психическим здоровьем. Новый материал О’Коннор также повезло послушать старому другу певицы и крестному отцу ее младшего сына — режиссеру Нилу Джордану: «Песня "No Veteran Dies Alone" была о том, что любой крик о боли, о помощи, о понимании может быть так легко истолкован неправильно. Шинейд сыграла мне последний микс этой песни, и она снова попала прямо в сердце благодаря голосу, который звучал прямо из монастырской школы в Дублине и продолжал резонировать, унося с собой десятилетия боли».

По словам Дэвида Холмса, условия и сроки выхода «No Veteran Dies Alone» зависят от решения семьи певицы. «Я с радостью сделаю то, что мне скажут»,— говорит он.