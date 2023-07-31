Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из студийных глубин

Самые ожидаемые альбомы

До конца 2023 года меломанам предстоит оценить переработанную версию самого популярного альбома XX века, вспомнить о былом величии звезды арт-рока и станцевать вместе с самой экстравагантной певицей Англии. Все это уже стоит в графике музыкальных релизов, но кое-что еще наверняка добавится. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Роджер Уотерс заново записал самый популярный альбом Pink Floyd — «The Dark Side Of The Moon»

Роджер Уотерс заново записал самый популярный альбом Pink Floyd — «The Dark Side Of The Moon»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Роджер Уотерс заново записал самый популярный альбом Pink Floyd — «The Dark Side Of The Moon»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О том, что бывший участник Pink Floyd Роджер Уотерс заново записал самый популярный альбом группы «The Dark Side Of The Moon» (1973), стало известно еще зимой, а теперь наконец есть точная дата выхода новой версии. Альбом, получивший название «The Dark Side Of The Moon Redux», появится в продаже 6 октября. Если весной слушатели могли составить впечатление о звучании переработанного варианта только по обрывкам записей и по комментариям автора газеты The Telegraph, то сейчас есть полноценный сингл «Money», в котором нет легко узнаваемого семпла — звона монет из «однорукого бандита». Оценить, как эта композиция может существовать без своей главной детали, можно будет в контексте всего альбома. Пока что это звучит очень странно и непривычно. Вместо крика — хриплая мелодекламация, дополнительные инструменты — ближневосточные струнные. И никакой экзальтации в коде. Вероятно, и весь альбом будет попыткой не столько улучшить оригинал, сколько переосмыслить его в духе философской радиопьесы с большим количеством нового текста.

Ближе к концу года ожидается выход десятого альбома Питера Гейбриела «i/o». Бывший фронтмен Genesis и сольный артист, в 1980-е задавший стандарты «серьезной поп-музыки», на протяжении 21 года не выпускал нового авторского материала. Его увлекали работа с кавер-версиями и переработка собственных шедевров. А с начала 2023 года Питер Гейбриел стал выпускать синглы к новой пластинке. Как и положено старому арт-рокеру, он придумал для этого особую концепцию. Новые песни выходили каждое полнолуние. Ему так понравилась эта идея, что он уже заявил, что и после выхода «i/o» будет придерживаться такого графика релизов. Каждая песня выходит в двух вариантах, названных автором «светлая сторона» и «темная сторона». Само название альбома «i/o» — «input/output» («вход/выход»), то есть «кнопка включения»,— еще и совпадает с названием спутника Юпитера с самым большим количеством действующих вулканов в Солнечной системе.

Сейчас выпущены семь песен. Для поклонников Питера Гейбриела это настоящий подарок, по нынешним меркам индустрии вышедший материал уже тянет на альбом. В песнях есть все визитные карточки певца: ничуть не изменившийся вокал, вытягивающий самые высокие припевы, фанковый бас от Тони Левина и в целом филигранные и строгие аранжировки, здоровый поп-мелодизм, общее следование стилю и ощущение глобальной значимости музыки. Оказалось, что и радиостанциям это интересно, во всяком случае заглавную песню «i/o» можно услышать в европейском эфире. Публику ждет та музыка, которую никто, кроме 73-летнего Гейбриела, делать не умеет.

8 сентября выйдет альбом «Hit Parade» — первый плод сотрудничества бывшей солистки группы Moloko Рошин Мёрфи и легендарного электронного рекорд-лейбла Ninja Tune. Новый студийный партнер Рошин Мёрфи — немецкий диджей Стефан Козалла (DJ Koze). По словам певицы, работа шла полностью дистанционно на протяжении последних лет. Продюсер находился в Гамбурге, а вокалистка — в Лондоне. Тексты песен вышли «более интимными», а создатель звукового ряда «не отвлекался на ее присутствие». Как обычно, Рошин Мёрфи уделила много внимания визуальной стороне, достаточно посмотреть на обложку, на которой она изображена в виде трансформирующейся неваляшки. Впрочем, черно-белый клип на новую песню «Fader» решен в знакомой по множеству музыкальных видео стилистике уличного шествия в маленьком городке. Звучание композиции тоже совсем не новаторское. Судя по всему, характерной приметой альбома «Hit Parade» будет разнообразие стилей — от лаунжа до техно.

В разгар летнего европейского тура Guns N’Roses в сети появился неожиданный снимок Слэша и Эксла Роуза в звукозаписывающей студии Urban Sound в Осло. Музыканты, предположительно, отслушивали там новый материал. Для фанатов это как манна небесная. «Chinese Democracy», последний студийный альбом под брендом Guns N’Roses, вышел в 2008 году, а в классическом составе они не выпускали ничего нового до прошлого года. Впрочем, и прошлогодний EP «Hard School» был основан на старых набросках. После воссоединения Guns N’Roses в 2016 году разговоры о новом альбоме идут постоянно. На днях многолетний техник группы Том Мейхью проговорился в беседе с фанатами насчет того, что новая музыка Guns N’Roses может появиться уже в конце нынешнего года, причем еще раньше, скорее всего, выйдет сингл. Других деталей не сообщается.

В связи с недавней смертью Шинейд О’Коннор стоит ожидать новостей о ее альбоме «No Veteran Dies Alone», выход которого певица проанонсировала еще в 2021 году. Известно, что в альбом вошло восемь песен, а спродюсировал его Дэвид Холмс. Они познакомились в 2017 году, и Холмс сразу предложил сотрудничество, заявив, что хочет записать альбом об исцелении, так как тоже испытывал проблемы с психическим здоровьем. Новый материал О’Коннор также повезло послушать старому другу певицы и крестному отцу ее младшего сына — режиссеру Нилу Джордану: «Песня "No Veteran Dies Alone" была о том, что любой крик о боли, о помощи, о понимании может быть так легко истолкован неправильно. Шинейд сыграла мне последний микс этой песни, и она снова попала прямо в сердце благодаря голосу, который звучал прямо из монастырской школы в Дублине и продолжал резонировать, унося с собой десятилетия боли».

По словам Дэвида Холмса, условия и сроки выхода «No Veteran Dies Alone» зависят от решения семьи певицы. «Я с радостью сделаю то, что мне скажут»,— говорит он.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...