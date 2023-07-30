Численность осужденных в учреждениях УФСИН по Удмуртии сократилась на 15%

В исправительных учреждениях УФСИН по Удмуртии наблюдается снижение численности осужденных и лиц, находящихся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба управления. По итогам первого полугодия 2023 года их количество сократилось более чем на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В течение первого полугодия по учетам Уголовно-исполнительной инспекции прошли 9155 человек, из них 112 несовершеннолетних. Повторная преступность лиц, проходящих по учетам инспекции, составила 1%, что ниже показателя прошлого года на 1,46%. В настоящее время внедряется новый уровень профилактической работы и комплексное решение проблемы рецидивной преступности путем введения института пробации.

Ни одного побега осужденных за этот период не допущено

Осужденные в центрах трудовой адаптации произвели товарной продукции и оказали услуг на сумму 206,6 млн руб. при плане 133,3 млн руб. К труду привлечены 2155 осужденных, или 99,9% от числа осужденных, подлежащих обязательному трудоустройству.