Соревнования по водно-спасательному многоборью прошли на акватории Ижевского пруда

В Удмуртии на Ижевском пруду прошли соревнования по водно-спасательному силовому многоборью. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в нем приняло участие шесть команд поисково-спасательных формирований и общественных организации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Команды должны были пройти эстафету, в которой нужно было насколько это возможно далеко бросить спасательный круг, доплыть и забраться в весельную лодку, проплыть на ней до моторной лодки, скрепить лодки между собой и отбуксировать. Необходимо было маневрировать между буйками, подать конец Александрова и спасательный круг с плавсредства и нырнуть в обозначенный коридор и пересечь финиш.

Победителем соревнований стала команда Специальной пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии, второе место заняла команда Поисково-спасательной службы республики, третьими стали спасатели из Спецуправления № 30 МЧС России.

Для отдыхавших на пляже детей провели профилактические мастер-классы и развлекательную программу.