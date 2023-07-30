Forbes: инженер ВВС США похитил секретные данные о 17 военных объектах

Пентагон расследует похищение оборудования, а также секретной информации о 17 военных объектах одним из сотрудников ВВС США. Об этом сообщили источники Forbes.

По данным издания, Пентагон расследует взлом базы данных одним из инженеров. В ордере на обыск говорится, что связь ФБР могла быть скомпрометирована инженером ВВС США, работающим на базе Арнольд Теннесси. Подрядчик, обслуживающий базы данных ВВС США, сообщил в Пентагон, что 48-летний инженер забрал правительственные радиотехнологии. В ордере говорится, что стоимость оборудования — $90 тыс.

При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что инженер имел «несанкционированный доступ администратора» к технологиям 17 военных объектов учебного авиационного командования США. Учебное авиационное командование — одно из девяти главных ведомств, которые входят в штаб ВВС США.

Во время обыска правоохранители также обнаружили открытый экран компьютера, показывающий, что инженер запустил программное обеспечение Motorola, «которое обеспечивало всю систему связи базы ВВС Арнольд». Поскольку инженеру не было предъявлено обвинение, Forbes не публикует его имя.

По предварительной информации, подозреваемый также имел доступ к сообщениям ФБР и различных ведомств штата Теннесси. Согласно ордеру, «свидетели и коллеги» рассказали, что подозреваемый «продавал радиоприемники и радиооборудование, работал сверхурочно, демонстрировал неподобающее поведение на рабочем месте, имел финансовые проблемы». По словам следователей, его коллега дважды доносил на него из-за того, что он нарушал внутренние требования и незаконно владел оборудованием ВВС.

На странице подозреваемого в LinkedIn указано, что он имеет большой опыт в области кибербезопасности, а также радиосвязи. В его профиле также сказано, что он провел многочисленные тесты безопасности базы ВВС Арнольд, улучшил защиту радиосвязи на объекте и был знаком с шифрованием, используемом для правительственных данных.

В списке изъятой техники указано, что подозреваемый хранил USB-накопитель с «паролями администратора и электронными ключами» для радиосети Учебного авиационного командования ВВС США. Кроме того, с флеш-накопителей были извлечены «файлы радиопрограмм местных правоохранительных органов». На другом USB-накопителе находились «файлы радиопрограмм Motorola».

Анастасия Ларина