Минобороны Казахстана отрицает поставку военной техники России

Министерство обороны Казахстана отрицает распространяемую в соцсетях информацию о передаче России военной техники. В ведомстве заявили, что техника, попавшая на распространяемые видео, принадлежит третьей стране и направлялась в РФ на плановый ремонт.

«Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана»,— говорится в заявлении Минобороны в Telegram.

Оборонное ведомство напомнило, что с 27 августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружений и военной техники.

Накануне ряд Telegram-каналов опубликовал видео перемещения военной техники на грузовых поездах, как утверждалось, из Казахстана в Россию. Например, Telegram-канал «Украина Сейчас» со ссылкой на подписчиков сообщал, что техника едет через западный Казахстан через порт Актау в Россию, чтобы спутники не увидели ее передвижения.

После начала военной операции на Украине в СМИ и соцсетях неоднократно появлялась информация о якобы перемещении военной техники из Казахстана в Россию. Минобороны республики каждый раз опровергало эту информацию.

Эрдни Кагалтынов