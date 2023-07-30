Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны Казахстана отрицает поставку военной техники России

Министерство обороны Казахстана отрицает распространяемую в соцсетях информацию о передаче России военной техники. В ведомстве заявили, что техника, попавшая на распространяемые видео, принадлежит третьей стране и направлялась в РФ на плановый ремонт.

«Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана»,— говорится в заявлении Минобороны в Telegram.

Оборонное ведомство напомнило, что с 27 августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружений и военной техники.

Накануне ряд Telegram-каналов опубликовал видео перемещения военной техники на грузовых поездах, как утверждалось, из Казахстана в Россию. Например, Telegram-канал «Украина Сейчас» со ссылкой на подписчиков сообщал, что техника едет через западный Казахстан через порт Актау в Россию, чтобы спутники не увидели ее передвижения.

После начала военной операции на Украине в СМИ и соцсетях неоднократно появлялась информация о якобы перемещении военной техники из Казахстана в Россию. Минобороны республики каждый раз опровергало эту информацию.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...