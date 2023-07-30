На Волге из-за урагана перевернулся катер, погиб ребенок, двух человек ищут

В Чувашии на Волге в субботу около 20:30 во время урагана перевернулся 5-местный катер «Ритм», на котором было 10 человек, сообщило региональное управление МЧС.

К настоящему времени спасателям с помощью местных рыбаков удалось найти восемь человек, в том числе тело погибшего 7-месячного ребенка. Поиски еще двоих продолжаются. Это 34-летний судоводитель и его 8-летний пассажир.

По предварительным данным, катер следовал от острова Амоксар к правому берегу Волги в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. Катер опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Спасательные жилеты были только у половины пассажиров, отмечают в МЧС.

На помощь терпящим бедствие были направлены экипажи ГИМС МЧС России, спасателей и транспортной полиции.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"