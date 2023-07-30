Станцию «Василеостровская» временно закрыли на вход

Станцию метро «Василеостровская» в Петербурге временно закрыли на вход из-за увеличенного пассажиропотока. Ограничения начали действовать в 09:35, сообщает Telegram-канал петербургского метррполитена.

ГКУ «Организатор перевозок» рекомендует добираться наземным транспортом.

Напомним, 30 июля в Петербурга пройдет Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. В центре города действуют масштабные ограничения движения транспорта.

UPD. Позднее появилась информация о закрытии на вход станции метро «Адмиралтейская».

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