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Коммерсантъ FM
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Twitter восстановил аккаунт рэпера Канье Уэста после восьми месяцев блокировки

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, восстановила аккаунт рэпера Канье Уэста, убедился «Ъ». Страница музыканта была заблокирована в декабре 2022 года из-за антисемитских высказываний.

Daily Mail со ссылкой на источник в соцсети пояснила, что Канье Уэст не сможет монетизировать свой аккаунт, возле его публикаций не будет появляться реклама.

2 декабря 2022 года владелец Twitter Илон Маск заявил, что его соцсеть заблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста. Накануне господин Уэст дал интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором заявил, что испытывает симпатии к Адольфу Гитлеру, а также опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди них было изображение звезды Давида, слитое со свастикой.

В первый раз аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокировали 9 октября за антисемитский твит. 28 октября, в день покупки Twitter Илоном Маском, его разблокировали.

Эрдни Кагалтынов

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