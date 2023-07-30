В ДТП с фургоном на трассе в Свердловской области пострадали двое детей

В Артинском районе произошло ДТП с участием автомобилей Lada и Citron, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел утром 30 июля на обходе п. Арти от 52 км дороги «Красноуфимск – Касли».

По предварительной информации, 37-летний Lada Granta ехал в сторону села Большие Карзи. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество приближающемуся справа фургону Citroen Jumper, в результате чего произошла авария. В результате ДТП госпитализировали 51-летнюю женщину, 15-летнюю девочку и 12-летнего мальчика.

По данным ГИБДД, оба водителя в момент ДТП были трезвые.

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