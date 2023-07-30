Жительница Челябинска перевела мошенникам 4 млн рублей

Пожилая жительница Челябинска потеряла 4 млн руб., переведя их по указке злоумышленников на «резервный» счет. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по региону.

Установлено, что 74-летней горожанке позвонили якобы сотрудники банка, которые убедили, что ее сбережения находится в опасности. Поверив им, она перевела деньги на указанный ими «резервный» счет. Затем неизвестные убедили пенсионерку оформить кредит на сумму 1 млн руб. Заемные деньги она перевела через банкомат на указанные мошенниками номера. Вскоре она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

«Полицейские информируют граждан: если вам поступил звонок от незнакомцев, которые представляются якобы сотрудниками банковских организаций и уверяют в необходимости перевода денег на “безопасные счета” — это мошенники!»,— предупреждают в ГУ МВД региона.

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