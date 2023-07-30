Руководитель «Пермконцерта» регистрирует бренд «Redfest»

Директор ООО «Пермконцерт», занимающегося организацией развлекательных мероприятий, Геннадий Глотов регистрирует товарный знак «Рэдфест». Соответствующая информация указана на сервисе Znakoved.ru.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» Геннадий Глотов, регистрация бренда не связана с известным пермским open-air-фестивалем Red Fest. «Бренд регистрируется для проведения фестивалей на всей территории России при участии спонсора, название которого созвучно»,— пояснил предприниматель. Предполагаемого спонсора он не назвал.