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Руководитель «Пермконцерта» регистрирует бренд «Redfest»

Директор ООО «Пермконцерт», занимающегося организацией развлекательных мероприятий, Геннадий Глотов регистрирует товарный знак «Рэдфест». Соответствующая информация указана на сервисе Znakoved.ru.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» Геннадий Глотов, регистрация бренда не связана с известным пермским open-air-фестивалем Red Fest. «Бренд регистрируется для проведения фестивалей на всей территории России при участии спонсора, название которого созвучно»,— пояснил предприниматель. Предполагаемого спонсора он не назвал.

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