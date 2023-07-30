Армения подала иск в ЕСПЧ для защиты задержанного Азербайджаном жителя Карабаха

Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием защитить жителя Нагорного Карабаха 68-летнего Вагифа Хачатряна, задержанного силовиками Азербайджана. Об этом сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

«Заявление о защите прав Вагифа Хачатряна представлено в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана»,— говорится в сообщении представителя, его слова приводит Armenia Today.

Вагиф Хачатрян был задержан полицией Азербайджана после того, как он в составе группы жителей вместе с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) ехал в Армению через Лачинский коридор для операции из-за проблемы с сердцем.

«Мы считаем неприемлемым и предосудительным сегодняшнюю преступную операцию Азербайджана, а также продолжающуюся блокаду Лачинского коридора»,— говорится в заявлении МИД Армении.

Азербайджан обвиняет Вагифа Хачатряна в преступлениях против азербайджанского народа в период Первой Карабахской войны (1991–1994 годы). При этом омбудсмен Армении Анаит Манасян утверждает, что Вагиф Хачатрян не находился в международном розыске, поэтому для задержания мужчины не было оснований.

Как сообщило агентство «Арцахпресс», перед офисом МККК в Степанакерте прошла акция протеста с требованием освободить Вагифа Хачатряна.

Анастасия Ларина