Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Армения подала иск в ЕСПЧ для защиты задержанного Азербайджаном жителя Карабаха

Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием защитить жителя Нагорного Карабаха 68-летнего Вагифа Хачатряна, задержанного силовиками Азербайджана. Об этом сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

«Заявление о защите прав Вагифа Хачатряна представлено в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана»,— говорится в сообщении представителя, его слова приводит Armenia Today.

Вагиф Хачатрян был задержан полицией Азербайджана после того, как он в составе группы жителей вместе с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) ехал в Армению через Лачинский коридор для операции из-за проблемы с сердцем.

«Мы считаем неприемлемым и предосудительным сегодняшнюю преступную операцию Азербайджана, а также продолжающуюся блокаду Лачинского коридора»,— говорится в заявлении МИД Армении.

Азербайджан обвиняет Вагифа Хачатряна в преступлениях против азербайджанского народа в период Первой Карабахской войны (1991–1994 годы). При этом омбудсмен Армении Анаит Манасян утверждает, что Вагиф Хачатрян не находился в международном розыске, поэтому для задержания мужчины не было оснований.

Как сообщило агентство «Арцахпресс», перед офисом МККК в Степанакерте прошла акция протеста с требованием освободить Вагифа Хачатряна.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...