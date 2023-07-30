В небе над Крымом обезврежены 25 беспилотников

В ночь на 30 июля ВСУ пытались нанести 25 беспилотниками удары по объектам в Крыму. Как сообщается в Telegram-канале Министества обороны РФ, 16 вражеских БпЛА уничтожены огнем средств противовоздушной обороны. Еще девять летательных аппаратов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они не достигли цели и затонули в море в районе мыса Тарханкут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мыс Тарханкут

Фото: priroda.club Мыс Тарханкут

Фото: priroda.club

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - говорится в заявлении МО РФ.

Андрей Ульченко

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