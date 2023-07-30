Пищеблоки всех детских лагерей Республики Алтай проверят после кишечного заболевания в «Горном орленке»

В Республике Алтай проверят работу пищеблоков всех загородных детских лагерей. Этим займутся сотрудники двух региональных министерств – образования и науки, а также труда и социального развития, занятости населения. Соответствующее поручение дал глава республики Олег Хорохордин.

«Вопросы безопасности детей – это безусловный приоритет, который требует внимания и ответственности всех сторон. О результатах выездов прошу докладывать незамедлительно»,- отметил господин Хорохордин в своем Telegram-канале.

Причиной проверок стала вспышка кишечного заболевания в детском лагере «Горный орленок». Там, как сообщал «Ъ-Сибирь», 67 детей разного возраста обратились с признаками кишечного расстройства. Следственное управление СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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Валерий Лавский