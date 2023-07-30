«Алкоголизм — беда всех слоев населения, вне зависимости от социального статуса»

За пять лет количество больных алкоголизмом на Кубани снизилось на 40%. На сегодняшний день почти 16 тыс. жителей Краснодарского края наблюдаются в наркологических кабинетах как лица, злоупотребляющие алкоголем. По мнению кандидата медицинских наук, главного врача, психиатра краснодарской клиники «Центр здоровья» Игоря Новицкого, эта статистика не отражает реальную картину с заболеванием — число людей с алкогольной зависимостью в крае растет. Многие из них обращаются за помощью не в государственные, а в частные клиники, которые данные о числе заболевших государственным органами не передают.



Игорь Новицкий

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«Общее количество состоящих на наркологическом учете заметно снижается в последние годы. Эта тенденция характерна для всей России. Однако фактическое число людей, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, заметно увеличивается. Это прослеживается и по вызовам скорой помощи, и сопутствующей патологии при госпитализации в стационары, и по правонарушениям, связанным с употреблением наркотических веществ.

Показатель государственного наркологического учета стал не репрезентативным, не представляющим реальную картину заболеваемости в российском обществе. В первую очередь это связано с появлением большого количества частных наркологических центров и клиник, работающих анонимно и не передающих куда-либо свои статистические данные. Деятельность коммерческих наркологических центров покрывает все этапы оказания помощи от экстренной (купирование абстинентного синдрома и интоксикации на дому и в стационаре) до реабилитационной (длительное пребывание в психотерапевтических центрах) и амбулаторной (наблюдение частного нарколога, кодирование и назначение медикаментозного лечения)

Вторая причина — развитие психологической помощи от частных кабинетов до поликлинического приема. Психологи, имеющие специализацию по клинической психологии, достаточно успешно оказывают психотерапевтическую помощь не только зависимым людям, но и их родственникам. Сегодня статус клинического психолога юридически позволяет проведение психотерапии и их клиенты обходят стороной наркологический учет.

Наконец, сам наркологический учет претерпел за последние годы изменения и носит не агрессивный, не директивный характер. Постановка на учет происходит при добровольном обращении за помощью в государственное учреждение — наркологический диспансер, где оказывается бесплатная помощь. Лишение водительских прав из-за управления в алкогольном или наркотическом опьянении не предполагает автоматическую постановку на учет. Более того, принудительное лечение у нарколога и постановка на амбулаторный учет без согласия гражданина невозможны в силу закона. Устанавливается всего два исключения из данной ситуации, и оба требуют применения специальных процедур — судебного процесса, либо медицинского освидетельствования.

Существует большое количество причин, почему люди начинают чрезмерно потреблять алкоголь. Наиболее влиятельные их них социальные и культурные, уже позже одиночество, тревога, беспокойство, нарушение сна, скука и др. Однако это существует там, где общество, окружающее человека, подготовило почву: праздник — надо выпить, горе — надо выпить, застолье — алкоголь, пожелать человеку — тост с алкоголем и т. д. Опасность употребления алкоголя очевидна и банальна, более 80 % убийств на бытовой почве происходят в алкогольном опьянении. Под влиянием алкоголя человек теряет способность к самокритике и забывает о нравственных барьерах.

Алкогольная зависимость — беда всех слоев населения, вне зависимости от социального статуса и положения человека в обществе. Существуют лишь две отличительные черты — качество употребления алкоголя и скорость развития заболевания. Чем более низкого качества алкоголь, чем менее низкий рацион питания и при этом большое количество сопутствующей патологии, тем выше скорость развития алкоголизма»

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