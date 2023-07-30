В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области пострадали два человека

В результате столкновения грузового и легковых автомобилей на трассе М-5 «Урал» на территории Миасса пострадали два человека. Об этом сообщают управлении ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло около 19:30 на 1758 км автодороги. По предварительным данным, неустановленный водитель фуры при перестроении с правой на левую полосу не убедился в безопасности движения. Тем самым он создал помеху для шедших в попутном направлении автомобилей ВАЗ-2115, ЗАЗ «Шанс», Lada ХRay и встречному грузовику Volvo, которые столкнулись друг с другом. В результате аварии получили травмы и были госпитализированы 41-летняя водитель ВАЗ-2115 и ее 11-летняя пассажирка.

«Очевидцев данного ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по телефону в дежурную часть»,— отмечают в управлении ГИБДД региона.

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