Для строительства межвузовского кампуса в Перми привлекли федерального девелопера «Эталон»

ООО «Кампус “Парма”», концессионер строительства межвузовского студенческого кампуса в Перми, сменило собственника. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 24 июля единственным учредителем компании является ООО «Эталон Кампус». Ранее 100% долей в уставном капитале общества принадлежало основателю инвесткомпании АФК «Система» Владимиру Евтушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывается с 2018 года. Объем капитальных вложений в строительство объекта на данный момент оценивается в 19,6 млрд руб.

ООО «Кампус “Парма”» было учреждено господином Евтушенко в Москве в 2021 году. В июне прошлого года стало известно, что компания намерена выступить инвестором строительства кампуса. В феврале текущего года правительство Прикамья издало постановление о заключении с ООО «Кампус “Парма”» концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объекта.

ООО «Эталон Кампус» было зарегистрировано в столице 2 июня 2023 года. Основной вид деятельности общества — деятельность холдинговых компаний. Владельцами компании выступают ООО «Инфраинвест» (75%) и ЗАО «Арт-Бизнес-ТВ» (25%). «Инфраинвест» принадлежит Алану Бугулову, заместителю генерального директора ООО «Системные концессии» (входит в АФК «Система»). ЗАО «Арт-Бизнес-ТВ» контролируется федеральной девелоперской компанией «Эталон», 48,8% которой принадлежит АФК «Система».

Группа «Эталон» основана в 1987 году. Сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Ранее группа специализировалась на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году компания начала программу региональной экспансии и вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. В конце 2022 года правительство Республики Башкортостан и группа «Эталон» подписали концессионное соглашение на строительство и последующую эксплуатацию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.