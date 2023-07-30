В Севастополе пенсионер попытался поджечь здание военной комендатуры «коктейлем Молотова»

Мужчина в возрасте 63 лет бросил бутылку с зажигательной смесью рядом со зданием военной комендатуры в Севастополе. Осколками было повреждено окно. Мужчину задержали. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня в Севастополе наши враги предприняли попытку совершения перемоги. Мужчина 63 лет, видимо из категории "ждунов" (его сразу задержали, сейчас с ним работают следователи) разбил бутылку с зажигательной смесью рядом с военной комендатурой на Ленина 41»,— написал губернатор в Telegram-канале.

По словам губернатора, попытку поджога снимал «контролер». «Для чего — понятно. Выложить это видео на укроресурсах, чтобы раздуть из этого "перемогу" перед праздником — днем ВМФ»,— добавил Михаил Развожаев. Завтра, 30 июля, отмечается день военно-морского флота.

Анастасия Ларина