Гончаренко: «Уралу» в матче с «Пари НН» не хватило динамики в центре поля

Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко считает, что его команде в игре с «Пари НН» не хватило динамики в центре поля. Напомним, матч второго тура РПЛ прошел в Екатеринбурге и закончился со счетом 0:0.

«Все сегодня хотели выиграть. Нам не хватило динамики в центре поля. Мы действовали достаточно сумбурно. Какие-то моменты были, могли дожать. Нам, конечно, надо давать практику молодым игрокам для того, чтобы динамика в нашей игре была»,— сказал Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Он напомнил, что за неделю ФК «Урал» провел матчи с ЦСКА, «Локомотивом» и «Пари НН». «Все-таки четыре очка в двух домашних матчах — неплохой вариант»,— сказал господин Гончаренко.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что в Екатеринбурге сложно играть с «Уралом» любому клубу: «Это хорошая, добротная команда. До игры мы тщательно разбирали соперника, поставили три защитника, вместо двух. Очень неплохо сыграли, игра была боевой».

Согласно статистике матча, «Пари НН» превзошел «Урал» во владении мячом: футболисты из Нижнего Новгорода контролировали его 54% времени. Гости чаще били по воротам — семь против пяти.

Елена Медведева

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