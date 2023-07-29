В Казахстане могут полностью запретить электронные сигареты

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана решила полностью запретить электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним. С таким предложением выступила депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии «Республика» Нургуль Тау.

«В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против 2) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов»,— сообщила депутат, ее слова приводит сайт партии.

В ближайшее время изменения внесут в соответствующие законодательные акты. По данным Минфина, рынок электронных устройств для потребления никотина в Казахстане увеличился в 300 раз за 2020–2022 годы. Депутаты отмечали, что законность ввоза вейпов вызывает сомнения.

При этом не все согласны с полным запретом на продажу электронных сигарет в Казахстане. Как передает Tengri News, глава Казахстанской ассоциации вейпинга Ринат Шамерзаев предложил ужесточить условия их продажи, чтобы их не покупали несовершеннолетние. Он обратил внимание, что электронная сигарета стоит в восемь раз дороже пачки сигарет.

В качестве одного из возможных решений этой проблемы бизнесмены предлагают оставить на рынке честных игроков, которые продают товар, запечатанный на заводе. Предприниматели полагают, что девайсы в неприметной упаковке не будут привлекать внимание подростков.

Анастасия Ларина