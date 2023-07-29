Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казахстане могут полностью запретить электронные сигареты

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана решила полностью запретить электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним. С таким предложением выступила депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии «Республика» Нургуль Тау.

«В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против 2) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов»,— сообщила депутат, ее слова приводит сайт партии.

В ближайшее время изменения внесут в соответствующие законодательные акты. По данным Минфина, рынок электронных устройств для потребления никотина в Казахстане увеличился в 300 раз за 2020–2022 годы. Депутаты отмечали, что законность ввоза вейпов вызывает сомнения.

При этом не все согласны с полным запретом на продажу электронных сигарет в Казахстане. Как передает Tengri News, глава Казахстанской ассоциации вейпинга Ринат Шамерзаев предложил ужесточить условия их продажи, чтобы их не покупали несовершеннолетние. Он обратил внимание, что электронная сигарета стоит в восемь раз дороже пачки сигарет.

В качестве одного из возможных решений этой проблемы бизнесмены предлагают оставить на рынке честных игроков, которые продают товар, запечатанный на заводе. Предприниматели полагают, что девайсы в неприметной упаковке не будут привлекать внимание подростков.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...