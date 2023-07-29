При взрыве на складе пиротехники в Таиланде погибли девять человек, 130 ранены

По меньшей мере девять человек погибли, еще 130 были ранены из-за взрыва на складе пиротехники в городе Сунгайколок в южной провинции Таиланда Наратхиват на границе с Малайзией. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Причина взрыва на складе пока не установлена. Несколько домов, расположенных недалеко от склада, были повреждены или уничтожены взрывом. Всего повреждения получили 150 домов. Под завалами домов до сих пор находятся люди.

Пожарные не могут потушить пожар на складе из-за того, что пиротехника продолжает взрываться. Местные власти развернули пункт гуманитарной помощи потерявшим дома.

Анастасия Ларина