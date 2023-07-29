В детском оздоровительном лагере на Алтае отравились 67 детей

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту отравления 67 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере в Шебалинском районе. За медпомощью обратились дети в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного расстройства. «Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное», сообщили в СУ СКР по региону. Всего в лагере отдыхают 354 ребенка.

В ходе следственных действий будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Сотрудниками правоохранительных органов изымаются медицинские документы в отношении заболевших детей, ведется допрос свидетелей и очевидцев, проводятся иные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщили в следственном управлении.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова