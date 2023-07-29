В Сочи 30 июля пройдут состязания лыжников и сноубордистов

Завтра на пляже «Роза Хутор» в Сочи буду соревноваться лыжники и сноубордисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи. Спортсмены покажут мастерство джиббинга — скольжения и выполнения трюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Для возведения горы десятиметровой высоты привезут 50 кубометров снега. Ее длина составит 30 м. Предусмотрено два этапа состязаний — квалификация и финал. Участниками мероприятия могут стать только совершеннолетние. Регистрация начнется в 11:00, а заезды — в полдень.

«Территория Сочи и Сириуса имеет богатую спортивную историю. География и инфраструктура позволяют заниматься как летними, там и зимними видами спорта. Это дает возможность проводить уникальные мероприятия»,— сказал директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

Для зрителей вход бесплатный.

Маргарита Синкевич

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