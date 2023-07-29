Экс-министр культуры Прикамья стал единственным владельцем кафе «Маркс»

Ресторатор, экс-министр культуры Прикамья Олег Ощепков стал единственным владельцем кафе «Маркс» в центре города. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», господин Ощепков выкупил 50% долей в уставном капитале ООО «Фудстори», управляющего заведением, у своего бизнес-партнера Михаила Белобабова. Единственным учредителем «Фудстори» Олег Ощепков стал 26 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Фудстори», управляющее кафе «Маркс», было зарегистрировано в 2016 году по адресу заведения — на ул. Сибирской, 57. Возглавляет общество Жанна Рубис. В кафе «Маркс» подают завтраки, салаты, горячие блюда и прочее.

Помимо «Маркса», Олег Ощепков развивает кафе «Улитка». Господин Ощепков является также директором АНО «Центр культурных инициатив “Вектор развития”» и возглавляет ООО «Озон-Дизайн» (рекламная деятельность).

Предприниматель Михаил Белобабов владеет бутиком элитного бельгийского шоколада ручной работы Сouverture. Бизнес включает в себя общества по производству и оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (ООО «Кувертюр», ООО «Кувертюр-плюс»). Бизнесмен является также соучредителем компании в сфере аренды и управления недвижимостью ООО «Солид паркет» в Твери. В 2020 году господин Белобабов стал владельцем незавершенного торгового центра по ул. Уинской, 2а, в Перми.