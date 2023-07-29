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Новак приехал с рабочей поездкой в ДНР

Вице-премьер Александр Новак приехал с рабочей поездкой в Донецкую народную республику (ДНР). Он провел совещание по вопросам электро- и газоснабжения для подготовки региона к зимнему периоду. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Фото: Правительство РФ

Фото: Правительство РФ

До совещания Александр Новак и врио главы ДНР Денис Пушилин осмотрели Зуевскую ТЭС в 40 км восточнее Донецка. На совещании они также обсудили вопросы эксплуатации ТЭС и электростанций, создание аварийного резерва топлива, договорную модель электроснабжения.

По словам врио главы республики, газоснабжение в ДНР на достаточно высоком уровне по сравнению с другими регионами, но некоторые населенные пункты и отдельные многоквартирные дома требуют газификации.

Как сообщил Александр Новак, что газификацию частных домов в ДНР планируют закончить за два три года. Вице-премьер поручил организовать передачу имущества местных газораспределительных организаций региональному оператору газоснабжения.

Анастасия Ларина

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