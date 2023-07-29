На пляже в Кудепсте нашли труп мужчины

В Кудепсте днем 29 июля отдыхающие нашли тело погибшего мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях.

Тело выбросило на бетонные плиты. В Следственном управлении СКР РФ по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» сообщили, что по факту гибели мужчины следственным отделом по Адлерскому району города Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. Личность мужчины устанавливается. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», вечером 28 июля в Хостинском районе Сочи погибла девушка. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. На курортах, включая Сочи, Анапу и Геленджик, купаться запрещено. Однако туристы продолжают нарушать запрет, о чем свидетельствуют видео, размещенные в соцсетях.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram