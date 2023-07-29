В Ижевске облагородят тропу в районе улицы Татьяны Барамзиной к школе №71

В Ижевске в этом году оборудуют пеший маршрут от дома №7 по ул. Татьяны Барамзиной к школе № 71 через родник. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Здесь благоустроят тропу, которой пользуются горожане, будет удобный спуск с перилами, уличное освещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Рядом со школой появится рекреационная зона со скамейками, детской площадкой и малыми архитектурными форма. При оформлении будут использовать элементы символа микрорайона – цветка «Италмас».

Пока проводятся работы, движение по этому пешему маршруту временно закроют. Завершить их планируется до конца текущего строительного сезона.

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