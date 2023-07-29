«Амкар» сыграл вничью с липецким «Металлургом»

Свой первый матч на родном стадионе футболисты «Амкара» провели против липецкого «Металлурга». Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. К тому же в составе гостей был удален игрок за 10 минут до перерыва. Уже во второй половине встречи подопечные Ивана Черенчикова не смогли реализовать пенальти в ворота «сталеваров». Итог поединка ничья 0-0.

Напомним, что в первых двух турах чемпионата команд второй лиги «серебряной» группы Дивизиона «А» пермская футбольная команда одержала две победы на выезде.

Следующий поединок пермская команда приведет 5 августа на выезде в Иваново против местного «Текстильщика».