Во время шторма в Сочи погибла девушка

По факту гибели 20-летней девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Вечером 28 июля на диком пляже остановки Красного штурма девушка 19-20 лет пошла купаться и захлебнулась. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В 6 вечера набрали 112, а в 6:20 бригада уже была на месте, но девушку спасти не удалось»,— сообщает автор фото.

Сильнейший шторм обрушился на регион в пятницу. Затопило и разрушило инфраструктуру пляжей Новороссийска, Сочи и Ейского района. В последнем, кроме мест для купания, размыло часть трассы. В Сириусе смыло волной подростка. Его спасли и передали медикам. Там же в море унесло вышку спасателей. На курортах, включая Анапу и Геленджик, купаться запрещено. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

Маргарита Синкевич

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