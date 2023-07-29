В Заозерном районе Кургана появится пожарное депо

В четвертом микрорайоне Заозерного района завершат строительство пожарного депо, которое было заморожено в 2013 году. Об этом сообщают в правительстве региона со ссылкой на главу МЧС России Александра Куренкова.

Строительство пожарного депо было остановлено десять лет назад, генеральный подрядчик объекта был признан банкротом. В мае этого года губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил президента РФ Владимира Путина оказать помощь в завершении объекта. Глава государства поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о выделении на достройку депо средств из федерального бюджета.

«Эта пожарная часть состоит в соответствующих планах достройки. И 2025-м, крайний срок — в 2026 году, мы постараемся ее достроить»,— отметил глава МЧС Александр Куренков.

Губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что необходимость достройки депо связана с активным развитием Заозерного района Кургана.

«В Заозерном районе сегодня проживает более 100 тыс. человек. Кроме того, там строится большое количество жилых и социальных объектов. И эти объекты нужно прикрывать с точки зрения пожарной безопасности»,— пояснил глава региона.

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