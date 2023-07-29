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Коммерсантъ FM
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Глава СКР поручил доложить по факту жалобы жителей Башкортостана на рейдерский захват земель

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки по факту жалобы местных жителей на рейдерский захват земель. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Telegram.

«В социальных медиа сообщалось, что жители одного из сел Республики Башкортостан обратились к председателю СК России с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить рейдерского захвата земель»,— говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Название села не уточняется.

Как передает СКР со слов граждан, на месте села обнаружено медное месторождение, и им предложили переселение и создание благоустроенных условий на оговоренном месте. Жители утверждают, что коммерческая организация нарушила достигнутые с ними договоренности и предоставила документы о строительстве домов на другой территории, которая не устраивает граждан. В связи с нежеланием переселяться жители подвергаются давлению местных властей, передает пресс-служба.

1 июля издание RusNews сообщило, что жители села Подольск в Хайбуллинском районе Башкортостана вышли на сход против переселения из-за строительства горно-металлургического комбината. По информации RusNews, строительством должна заняться УГМК. Утверждается, что за несколько дней до схода полиция арестовала одного из активистов Бурунбая Атарова по обвинению в избиении жены.

Эрдни Кагалтынов

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