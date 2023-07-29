В Свердловской области самосвал снес кузовом опору с камерами

На трассе «Ачит — Мясогутово» самосвал с поднятым кузовом снес железную опору с камерами. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел в ночь на 29 июля на 16 км дороги.

В результате столкновения металлическая конструкция от повреждений упала на проезжую часть и автомобиль. Водителя госпитализировали с переломом поясницы и сотрясением головы.

По данным ГИБДД, водитель в момент ДП был трезв. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Последствия падения опоры уже ликвидированы спецслужбами.

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