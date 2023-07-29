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Коммерсантъ FM
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«Меню еще больше "обрусело"»

Дарья Цивина — о Geraldine

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, как изменилась кухня необистро с приходом шеф-повара Романа Палкина.

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Фото: Необистро Geraldine

Фото: Необистро Geraldine

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Фото: Необистро Geraldine

Фото: Необистро Geraldine

Кухню необистро Geraldine Александра Раппопорта возглавил шеф-повар Роман Палкин. Назначение это кажется весьма логичным. Ранее Палкин был шефом французско-русского Laduree и куда менее удачливой «Жар-птицы», просуществовавшей считанные месяцы. Опыт последнего заведения показал, что навыки шефа, получившего отличную школу в петербургских заведениях Владимира Басова, все же надо использовать по назначению, не размениваясь на пельмени и оливье.

После этого Роман Палкин ненадолго уходил из ресторанов Александра Раппопорта в КМ20 и вот теперь занял место покинувшего Geraldine французского «зубра» Мишеля Эвана. С приходом Палкина меню Geraldine еще больше «обрусело», но с присущей шефу деликатностью и элегантностью. Так, в разделе закусок появился перефразированный винегрет из La Duree с маринованной свеклой, тыквой, цукини, бобами эдамаме и анчоусами из порта Кольюр. А также пончики бенье с тремя видами топинга — икрой форели, лососем и крабом.

Не обошлось без чебуреков во французской версии «барбажуан» с уткой конфи и с икрой форели. Конечно же, явился в Geraldine и любимый россиянами жюльен из краба с пюре из корня сельдерея, томатным конкассе и сыром грюйер. В раздел основных блюд новый шеф ввел классические гребешки сен-жак с велюте из белой спаржи и знаменитый пирог «Романа» с олениной, савойской капустой и фуа-гра, дополненный ярким вишневым соусом. На пирог стоит обратить особое внимание.

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