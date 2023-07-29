В микрорайоне Молодежный построят здание МФЦ

В Орджоникидзевском районе Перми, на участке по ул. Академика Веденеева, 9, планируется построить здание Пермского краевого многофункционального центра. Для этого на участке площадью 7,1 тыс. кв. м предлагается установить зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. С таким заявлением в пермскую комиссию по землепользованию и застройке обратилось региональное минимущество. Сейчас указанная территория находится в зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2. Площадку можно использовать для размещения спортзалов.

Участок на ул. Академика Веденеева, 9, располагается вдоль ул. Первомайской, возле краевого колледжа «Оникс» и общежития учебного заведения. Глава минимущества Лариса Ведерникова пояснила, что территория находится в региональной собственности. «Ранее мы хотели вовлечь ее в оборот с целью проведения торгов для жилищного строительства, но коллеги из МФЦ направили нам письмо. МФЦ хочет закрепить эту территорию за собой с последующим строительством краевого объекта»,— сообщила министр.

Проект ранее прошел процедуру публичных слушаний, и члены комиссии по ПЗЗ одобрили предложение минимущества.