Президент ЮАР: африканские лидеры приехали в Петербург обсудить зерновую сделку и конфликт в Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал, что представители африканских стран приехали в Петербург на саммит не ради «даров», а для обсуждения российско-украинского конфликта. В том числе лидеров волнует вопрос зерновой сделки, рассказал глава ЮАР на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Японию. XIV саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka. Президент России Владимир Путин (справа) и президент ЮАР Сирил Рамафоса (слева) во время встречи.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Японию. XIV саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka. Президент России Владимир Путин (справа) и президент ЮАР Сирил Рамафоса (слева) во время встречи.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Речь идет о встрече лидеров ряда африканских стран с господином Путиным в последний день официальной программы саммита, 28 июля. Она была посвящена боевым действиям на территории Украины.

«Мы понимаем, что вы безвозмездно предоставили зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с рядом определенных сложностей. Мы отмечаем это, но это не наша основная цель»,— заявил президент ЮАР. По его словам, представители африканских стран предлагают России мирно урегулировать российско-украинский конфликт, а также вернуть к доковидному показателю международные торговые обороты по Черному морю.

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