Почти 15 кг наркотиков изъяли полицейские в Удмуртии в лесополосе

Полицейские Удмуртии задержали четверых курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по республике. 42-летнего ранее судимого жителя Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесополосе около деревни Красный Кустарь Завьяловского района. У него при себе был мефедрон массой почти 10 кг. Там же полицейские задержали супружескую пару 2003 и 2004 годов рождения их Пермского края. Они хотели забрать закладку с наркотиком из тайника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как выяснили сотрудники полиции, они являются оптовыми закладчиками интернет-магазина. Запрещенные вещества они забирали по указанию куратора в мессенджере, чтобы затем продать бесконтактным способом на территории Удмуртии, Пермского края, Свердловской и Омской областей.

Впоследствии в той же лесополосе полицейские нашли еще один тайник, в котором находилось 4,96 кг аналогичного наркотика. Его оборудовал 23-летний житель Свердловской области, который тоже является оптовым курьером-закладчиком этого интернет-магазина.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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